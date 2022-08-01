https://ria.ru/20220801/dtp-1806395477.html

В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет

В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 01.08.2022

В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет

Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:05

2022-08-01T13:05

2022-08-01T13:42

происшествия

пензенская область

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным ГУМЧС по Пензенской области, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет."В результате аварии с рейсовым автобусом пострадали восемь человек. Прокуратура организует проверку", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

пензенская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область