https://ria.ru/20220801/dtp-1806395477.html
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 01.08.2022
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет
Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:05
2022-08-01T13:05
2022-08-01T13:42
происшествия
пензенская область
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным ГУМЧС по Пензенской области, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет."В результате аварии с рейсовым автобусом пострадали восемь человек. Прокуратура организует проверку", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область
13:05 01.08.2022 (обновлено: 13:42 01.08.2022)
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет
Прокуратура сообщила о восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области