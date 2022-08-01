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В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 01.08.2022
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В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет - РИА Новости, 01.08.2022
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет
Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:05
2022-08-01T13:42
происшествия
пензенская область
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным ГУМЧС по Пензенской области, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет."В результате аварии с рейсовым автобусом пострадали восемь человек. Прокуратура организует проверку", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, пензенская область
13:05 01.08.2022 (обновлено: 13:42 01.08.2022)
 
В Пензенской области автобус опрокинулся в кювет

Прокуратура сообщила о восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области

© Фото : ГУ МЧС России по Пензенской областиОпрокидывание автобуса "ПАЗ" в кювет в Пензенской области
Опрокидывание автобуса ПАЗ в кювет в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Пензенской области
Опрокидывание автобуса "ПАЗ" в кювет в Пензенской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным ГУМЧС по Пензенской области, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет.
"В результате аварии с рейсовым автобусом пострадали восемь человек. Прокуратура организует проверку", - сказала собеседница агентства.
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