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Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/donbass-1806452075.html
Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Горловку и Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и 28 снарядов калибрами 152 РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:48
2022-08-01T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Горловку и Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и 28 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что по Донецку выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра, по Горловке - десять мин калибром 120 миллиметров.Также обстрелам подверглась Новобахмутовка, Озеряновка и Гольмовский. По Новобахмутовке выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, по Озеряновке украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а по Гольмовскому - пять снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:10 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 14:25 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 14:35 - н.п. Нелеповка – н.п. Озеряновка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 14:55 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 14:55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 15:15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
15:48 01.08.2022
 
Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 мин и 28 снарядов по пяти населенным пунктам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Горловку и Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и 28 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что по Донецку выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра, по Горловке - десять мин калибром 120 миллиметров.
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Также обстрелам подверглась Новобахмутовка, Озеряновка и Гольмовский. По Новобахмутовке выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, по Озеряновке украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а по Гольмовскому - пять снарядов калибром 122 миллиметра.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:10 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 14:25 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 14:35 - н.п. Нелеповка – н.п. Озеряновка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 14:55 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 14:55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 15:15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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