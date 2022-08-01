https://ria.ru/20220801/donbass-1806452075.html

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Горловку и Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и 28 снарядов калибрами 152 РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:48

2022-08-01T15:48

2022-08-01T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Горловку и Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и 28 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что по Донецку выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра, по Горловке - десять мин калибром 120 миллиметров.Также обстрелам подверглась Новобахмутовка, Озеряновка и Гольмовский. По Новобахмутовке выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, по Озеряновке украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а по Гольмовскому - пять снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:10 - н.п. Майорск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 14:25 - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 14:35 - н.п. Нелеповка – н.п. Озеряновка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 14:55 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 14:55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 15:15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве республики в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика