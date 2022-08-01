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Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска в 14.30 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Озеряновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:40

2022-08-01T15:40

2022-08-01T15:40

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Озеряновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14:30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины