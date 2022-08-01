https://ria.ru/20220801/donbass-1806448007.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS, сообщило представительство... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:33

2022-08-01T15:33

2022-08-01T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg

ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Представительством ЛНР в СЦКК 1 августа в 02.40 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел г. Первомайск со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных жилых домов и ряд объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, донбасс, ситуация в днр и лнр