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Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS, сообщило представительство... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:33
2022-08-01T15:33
2022-08-01T15:33
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Представительством ЛНР в СЦКК 1 августа в 02.40 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел г. Первомайск со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных жилых домов и ряд объектов инфраструктуры.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ ночью выпустили по Первомайску 12 ракет из РСЗО HIMARS