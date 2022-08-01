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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:46
2022-08-01T13:46
2022-08-01T13:53
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
13:46 01.08.2022 (обновлено: 13:53 01.08.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града"
ДНР: украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из "Града"