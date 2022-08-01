https://ria.ru/20220801/donbass-1806412841.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:46

2022-08-01T13:46

2022-08-01T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр