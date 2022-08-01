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Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.08.2022
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:07
2022-08-01T12:07
2022-08-01T12:08
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, погибла мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска выпустили по Куйбышевскому району десять снарядов калибром 152 миллиметра, 15 снарядов калибром 155 миллиметров и десять ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:07 01.08.2022 (обновлено: 12:08 01.08.2022)
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: женщина погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка