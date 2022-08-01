https://ria.ru/20220801/donbass-1806373190.html

Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.08.2022

Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:07

2022-08-01T12:07

2022-08-01T12:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, погибла мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска выпустили по Куйбышевскому району десять снарядов калибром 152 миллиметра, 15 снарядов калибром 155 миллиметров и десять ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины