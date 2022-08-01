https://ria.ru/20220801/donbass-1806371592.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град",... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:04

2022-08-01T12:04

2022-08-01T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

гольмовский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в понедельник дважды обстреляли Гольмовский снарядами калибрами 120 и 155 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецкая народная республика

украина

гольмовский

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, гольмовский, вооруженные силы украины