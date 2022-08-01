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Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град",... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:04
2022-08-01T12:04
2022-08-01T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
гольмовский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в понедельник дважды обстреляли Гольмовский снарядами калибрами 120 и 155 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, гольмовский, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому