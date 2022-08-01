https://ria.ru/20220801/donbass-1806370547.html

Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками

Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 01.08.2022

Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:01

2022-08-01T12:01

2022-08-01T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины