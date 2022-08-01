https://ria.ru/20220801/donbass-1806370547.html
Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками
Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 01.08.2022
Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:01
2022-08-01T12:01
2022-08-01T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Житель Донецка получил ранение при обстреле украинскими войсками
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка