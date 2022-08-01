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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 11.20 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:59
2022-08-01T11:59
2022-08-01T11:59
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 11:20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"