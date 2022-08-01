Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/donbass-1806369917.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 11.20 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:59
2022-08-01T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 11:20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_76:0:1924:1386_1920x0_80_0_0_44d4c95ea8b1f12bebc9d9cf41edf1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
11:59 01.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 11:20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала