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Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли село Михайловка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:34
2022-08-01T11:34
2022-08-01T11:34
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, днр
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Михайловке пять снарядов