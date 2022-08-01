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Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли село Михайловка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:34

2022-08-01T11:34

2022-08-01T11:34

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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, днр