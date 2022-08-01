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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив десять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:01
2022-08-01T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив десять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что одновременно по Ясиноватой украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра со стороны Авдеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
11:01 01.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив десять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что одновременно по Ясиноватой украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра со стороны Авдеевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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