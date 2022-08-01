https://ria.ru/20220801/donbass-1806343323.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив десять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:01

2022-08-01T11:01

2022-08-01T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив десять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что одновременно по Ясиноватой украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра со стороны Авдеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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