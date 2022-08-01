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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:52
2022-08-01T09:52
2022-08-01T09:53
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
09:52 01.08.2022 (обновлено: 09:53 01.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку