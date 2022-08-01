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Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:35

2022-08-01T09:35

2022-08-01T09:35

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 378 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 19 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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