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Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:35
2022-08-01T09:35
2022-08-01T09:35
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 378 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 19 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские воска за сутки 51 раз обстреляли территорию республики