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Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:18

2022-08-01T09:18

2022-08-01T09:18

специальная военная операция на украине

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гольмовский

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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Гольмовский, выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецкая народная республика

украина

гольмовский

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, гольмовский, донбасс