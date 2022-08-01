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Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:18
2022-08-01T09:18
2022-08-01T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
гольмовский
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Гольмовский, выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, гольмовский, донбасс
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибра 155 миллиметров