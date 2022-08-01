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Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:59
2022-08-01T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
08:59 01.08.2022 (обновлено: 11:01 01.08.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 15 мин калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки после обстрела Донецка
Мужчина демонстрирует осколки после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки после обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров", — указано в Telegram-канале представительства.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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