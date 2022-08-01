08:59 01.08.2022 (обновлено: 11:01 01.08.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 15 мин калибра 120 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки после обстрела Донецка
Мужчина демонстрирует осколки после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров", — указано в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.