https://ria.ru/20220801/donbass-1806318495.html

Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин

Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:59

2022-08-01T08:59

2022-08-01T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс