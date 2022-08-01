https://ria.ru/20220801/donbass-1806317618.html

В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.08.2022

В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки

Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:44

2022-08-01T08:44

2022-08-01T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 июля до 08.00 1 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще девять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс