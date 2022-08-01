https://ria.ru/20220801/donbass-1806317618.html
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.08.2022
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки
Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:44
2022-08-01T08:44
2022-08-01T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 июля до 08.00 1 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще девять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР: один человек погиб и девять ранены в результате обстрелов ВСУ за сутки