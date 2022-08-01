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В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/donbass-1806317618.html
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.08.2022
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки
Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:44
2022-08-01T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 июля до 08.00 1 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще девять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс
08:44 01.08.2022
 
В ДНР один человек погиб в результате обстрелов ВСУ за сутки

Штаб обороны ДНР: один человек погиб и девять ранены в результате обстрелов ВСУ за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 31 июля до 08.00 1 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще девять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 10:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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