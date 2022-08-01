https://ria.ru/20220801/doktrina-1806327164.html

Власти Японии отреагировали на утверждение в России Морской доктрины

Власти Японии отреагировали на утверждение в России Морской доктрины - РИА Новости, 01.08.2022

Власти Японии отреагировали на утверждение в России Морской доктрины

Япония внимательно следит за движениями российской армии вокруг района "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:00

2022-08-01T10:00

2022-08-01T10:01

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япония

россия

курильские острова

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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Япония внимательно следит за движениями российской армии вокруг района "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, заявил на пресс-конференции замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара, отвечая на вопрос о новой морской доктрине РФ и тому, что Курильские проливы названы в ней важной зоной."Нам известно о выступлении российского президента. Я хотел бы воздержаться от комментариев, но могу сказать, что мы всегда внимательно следим за движениями российской армии вокруг нашей страны, включая "северные территории". Мы ведем сбор информации, а в случае необходимости доводим до сведения российской стороны нашу позицию. Правительство продолжит сбор информации, связанной с этим, и будет соответствующим образом действовать", - сказал Кихара.Согласно новой доктрине, жизненно важные районы обеспечения национальных интересов России в мировом океане непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.К жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане также отнесены внутренние воды, территориальное море, их дно, недра и воздушное пространство над ними, исключительная экономическая зона, континентальный шельф за пределами зоны, Северный морской путь и Арктика, Охотское и Каспийское моря.К важным зонам, которые в значительной степени влияют на экономическое развитие, благосостояние и безопасность, отнесены Азовское, Черное моря, Восточное Средиземноморье, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, районы мировых транспортных коммуникаций в АТР и в Африке.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209927.html

https://ria.ru/20220322/peregovory-1779421782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, россия, курильские острова