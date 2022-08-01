https://ria.ru/20220801/chubays-1806416163.html
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:59
2022-08-01T13:59
2022-08-01T14:01
в мире
анатолий чубайс
европа
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.В воскресенье телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Чубайс госпитализирован в одну из клиник ЕС в состоянии средней тяжести. В своем сообщении Собчак привела слова самого экс-главы "Роснано" о том, что он был госпитализирован с синдромом Гийена — Барре."Чубайс не может ходить, но может говорить", - приводит агентство слова одного из источников. При этом отмечается, что Чубайс "все еще находится в реанимации".Источник агентства добавил, что европейская разведка изучает ситуацию с госпитализацией Чубайса, но результате пока не разглашаются.Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
https://ria.ru/20220801/chubays-1806382503.html
https://ria.ru/20220801/chubays-1806375492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий чубайс, европа
13:59 01.08.2022 (обновлено: 14:01 01.08.2022)
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса
Рейтер: госпитализированный в одну из европейских клиник Чубайс может говорить
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
В воскресенье телеведущая Ксения Собчак
сообщила, что Чубайс госпитализирован в одну из клиник ЕС
в состоянии средней тяжести. В своем сообщении Собчак привела слова самого экс-главы "Роснано" о том, что он был госпитализирован с синдромом Гийена — Барре.
"Чубайс не может ходить, но может говорить", - приводит агентство слова одного из источников. При этом отмечается, что Чубайс "все еще находится в реанимации".
Источник агентства добавил, что европейская разведка изучает ситуацию с госпитализацией Чубайса, но результате пока не разглашаются.
Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.