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СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса - РИА Новости, 01.08.2022
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СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:59
2022-08-01T14:01
в мире
анатолий чубайс
европа
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.В воскресенье телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Чубайс госпитализирован в одну из клиник ЕС в состоянии средней тяжести. В своем сообщении Собчак привела слова самого экс-главы "Роснано" о том, что он был госпитализирован с синдромом Гийена — Барре."Чубайс не может ходить, но может говорить", - приводит агентство слова одного из источников. При этом отмечается, что Чубайс "все еще находится в реанимации".Источник агентства добавил, что европейская разведка изучает ситуацию с госпитализацией Чубайса, но результате пока не разглашаются.Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
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в мире, анатолий чубайс, европа
13:59 01.08.2022 (обновлено: 14:01 01.08.2022)
 
СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса

Рейтер: госпитализированный в одну из европейских клиник Чубайс может говорить

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В воскресенье телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Чубайс госпитализирован в одну из клиник ЕС в состоянии средней тяжести. В своем сообщении Собчак привела слова самого экс-главы "Роснано" о том, что он был госпитализирован с синдромом Гийена — Барре.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:35
Итальянские СМИ сообщили подробности госпитализации Чубайса
"Чубайс не может ходить, но может говорить", - приводит агентство слова одного из источников. При этом отмечается, что Чубайс "все еще находится в реанимации".
Источник агентства добавил, что европейская разведка изучает ситуацию с госпитализацией Чубайса, но результате пока не разглашаются.
Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:13
В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления
 
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