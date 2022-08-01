https://ria.ru/20220801/chubays-1806416163.html

СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса

СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ узнали подробности о состоянии Чубайса

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:59

2022-08-01T13:59

2022-08-01T14:01

в мире

анатолий чубайс

европа

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из европейских клиник, может говорить, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.В воскресенье телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Чубайс госпитализирован в одну из клиник ЕС в состоянии средней тяжести. В своем сообщении Собчак привела слова самого экс-главы "Роснано" о том, что он был госпитализирован с синдромом Гийена — Барре."Чубайс не может ходить, но может говорить", - приводит агентство слова одного из источников. При этом отмечается, что Чубайс "все еще находится в реанимации".Источник агентства добавил, что европейская разведка изучает ситуацию с госпитализацией Чубайса, но результате пока не разглашаются.Синдром Гийена — Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.

https://ria.ru/20220801/chubays-1806382503.html

https://ria.ru/20220801/chubays-1806375492.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анатолий чубайс, европа