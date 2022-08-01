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В Чите уровень реки за сутки упал на два метра - РИА Новости, 01.08.2022
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В Чите уровень реки за сутки упал на два метра
В Чите уровень реки за сутки упал на два метра - РИА Новости, 01.08.2022
В Чите уровень реки за сутки упал на два метра
Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра, сообщил в Telegram-канале глава Ингодинского района столицы Забайкалья Михаил Шибаев. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:25
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происшествия
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ЧИТА, 1 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра, сообщил в Telegram-канале глава Ингодинского района столицы Забайкалья Михаил Шибаев."Уровень реки Ингода за прошедшие сутки упал на 30 сантиметров, по реке Читинка — на более чем два метра упал", — написал он.В городе, добавил Шибаев, продолжаются работы по откачке воды с подтопленных территорий."Уже 1-я и 2-я Шубзаводская освобождены от водного плена, 3-я Шубзаводская — сейчас проводятся работы. Работают две помпы, подключается третий насос", — уточнил глава района.По его словам, на месте работают сотрудники МЧС, волонтеры и сотрудники администрации. Они также проводят подворовый обход для уточнения ущерба. В минувшие выходные в Чите из-за паводка ввели режим ЧС. Подтопленными оказались более тысячи участков и около 600 жилых домов и дач. В городе провели эвакуацию населения, развернули пункты временного размещения. Пик паводка составил 359 сантиметров, после чего вода пошла на спад.
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Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье
Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
В Чите уровень реки за сутки упал на два метра
ЧИТА, 1 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра, сообщил в Telegram-канале глава Ингодинского района столицы Забайкалья Михаил Шибаев.
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10:25 01.08.2022 (обновлено: 11:13 01.08.2022)
 
В Чите уровень реки за сутки упал на два метра

Глава Ингодинского района Шибаев: уровень реки Читинка снизился более чем на два метра

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 1 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра, сообщил в Telegram-канале глава Ингодинского района столицы Забайкалья Михаил Шибаев.
"Уровень реки Ингода за прошедшие сутки упал на 30 сантиметров, по реке Читинка — на более чем два метра упал", — написал он.
В городе, добавил Шибаев, продолжаются работы по откачке воды с подтопленных территорий.
"Уже 1-я и 2-я Шубзаводская освобождены от водного плена, 3-я Шубзаводская — сейчас проводятся работы. Работают две помпы, подключается третий насос", — уточнил глава района.
По его словам, на месте работают сотрудники МЧС, волонтеры и сотрудники администрации. Они также проводят подворовый обход для уточнения ущерба.
В минувшие выходные в Чите из-за паводка ввели режим ЧС. Подтопленными оказались более тысячи участков и около 600 жилых домов и дач. В городе провели эвакуацию населения, развернули пункты временного размещения. Пик паводка составил 359 сантиметров, после чего вода пошла на спад.
 
ПроисшествияЧитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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