https://ria.ru/20220801/chita-1806331541.html

В Чите уровень реки за сутки упал на два метра

В Чите уровень реки за сутки упал на два метра - РИА Новости, 01.08.2022

В Чите уровень реки за сутки упал на два метра

Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра, сообщил в Telegram-канале глава Ингодинского района столицы Забайкалья Михаил Шибаев. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:25

2022-08-01T10:25

2022-08-01T11:13

происшествия

чита

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 1 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра, сообщил в Telegram-канале глава Ингодинского района столицы Забайкалья Михаил Шибаев."Уровень реки Ингода за прошедшие сутки упал на 30 сантиметров, по реке Читинка — на более чем два метра упал", — написал он.В городе, добавил Шибаев, продолжаются работы по откачке воды с подтопленных территорий."Уже 1-я и 2-я Шубзаводская освобождены от водного плена, 3-я Шубзаводская — сейчас проводятся работы. Работают две помпы, подключается третий насос", — уточнил глава района.По его словам, на месте работают сотрудники МЧС, волонтеры и сотрудники администрации. Они также проводят подворовый обход для уточнения ущерба. В минувшие выходные в Чите из-за паводка ввели режим ЧС. Подтопленными оказались более тысячи участков и около 600 жилых домов и дач. В городе провели эвакуацию населения, развернули пункты временного размещения. Пик паводка составил 359 сантиметров, после чего вода пошла на спад.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников. 2022-08-01T10:25 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео