https://ria.ru/20220801/blagoustroystvo-1806368483.html
Выполнено 70 процентов работ по благоустройству Волоколамского шоссе Москвы
Выполнено 70 процентов работ по благоустройству Волоколамского шоссе Москвы - РИА Новости, 01.08.2022
Выполнено 70 процентов работ по благоустройству Волоколамского шоссе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили примерно 70% от запланированного объема работ по благоустройству Волоколамского шоссе, сообщил... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:54
2022-08-01T11:54
2022-08-01T11:54
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили примерно 70% от запланированного объема работ по благоустройству Волоколамского шоссе, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Основная задача - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов. Работы затронут и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время завершаются мероприятия по обустройству кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии электропередачи, ведется реконструкция водосточной сети. На время проведения работ для пешеходов организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение не планируется."Дополнительно озеленим территорию возле остановок и вдоль шоссе, всего высадим более 80 деревьев и 1,2 тысячи кустарников, обустроим 222,5 тысячи квадратных метров газона. Сейчас обновляем покрытие проезжей части и тротуаров, начали установку современных остановочных павильонов, всего их будет 39", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что в рамках проекта в этом районе появятся несколько десятков новых скамеек, около 70 велопарковок и шесть точек проката велосипедов. Для безопасности жителей поставят более 720 фонарей и уличных торшеров, 90 опор контрастного освещения на наземных пешеходных переходах.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что запланировано обновление парков "Долина реки Химки" и "Берег реки Сходня". Там сделают удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха, откроют детские и спортивные площадки. Работы проведут максимально бережно, с использованием природных и экологически безопасных материалов.
https://realty.ria.ru/20220728/fili-1805566033.html
https://ria.ru/20220723/moskva-1804459210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Выполнено 70 процентов работ по благоустройству Волоколамского шоссе Москвы
Заммэра Бирюков: выполнено 70 процентов работ по благоустройству Волоколамского шоссе
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили примерно 70% от запланированного объема работ по благоустройству Волоколамского шоссе, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Основная задача - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов. Работы затронут и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время завершаются мероприятия по обустройству кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии электропередачи, ведется реконструкция водосточной сети. На время проведения работ для пешеходов организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение не планируется.
"Дополнительно озеленим территорию возле остановок и вдоль шоссе, всего высадим более 80 деревьев и 1,2 тысячи кустарников, обустроим 222,5 тысячи квадратных метров газона. Сейчас обновляем покрытие проезжей части и тротуаров, начали установку современных остановочных павильонов, всего их будет 39", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что в рамках проекта в этом районе появятся несколько десятков новых скамеек, около 70 велопарковок и шесть точек проката велосипедов. Для безопасности жителей поставят более 720 фонарей и уличных торшеров, 90 опор контрастного освещения на наземных пешеходных переходах.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что запланировано обновление парков "Долина реки Химки" и "Берег реки Сходня". Там сделают удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха, откроют детские и спортивные площадки. Работы проведут максимально бережно, с использованием природных и экологически безопасных материалов.