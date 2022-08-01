https://ria.ru/20220801/bayden-1806500466.html

Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19

Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2022

Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:08

2022-08-01T18:08

2022-08-01T18:19

в мире

коронавирус covid-19

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор.Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на позапрошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.В середине прошлой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.

https://ria.ru/20220731/bayden-1806226098.html

сша

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в мире, коронавирус covid-19, сша, джо байден