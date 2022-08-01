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Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19
Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2022
Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19
Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:08
2022-08-01T18:08
2022-08-01T18:19
в мире
коронавирус covid-19
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор.Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на позапрошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.В середине прошлой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.
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в мире, коронавирус covid-19, сша, джо байден
18:08 01.08.2022 (обновлено: 18:19 01.08.2022)
Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19
Врач О'Коннор: Байден вновь сдал положительный тест на COVID, но чувствует себя хорошо
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости.
Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил
его врач Кевин О'Коннор.
Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.
"Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным", - говорится в сообщении доктора.
Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на позапрошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.
В середине прошлой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.