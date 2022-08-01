https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html

Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей

Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2022

Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей

Банк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T02:46

2022-08-01T02:46

2022-08-01T03:13

экономика

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей, заявил газете "Известия" зампред ЦБ Сергей Белов.Согласно данным издания, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. При этом защитный комплекс новых денег станет более совершенным, чем у модифицированных купюр более низкого номинала, ведь именно крупные банкноты подделывают чаще.Он пояснил, что для тысячной купюры предлагаются варианты: "Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник "Городище", Центр семьи Казан".По его словам, для пятитысячной купюры также выбраны достопримечательности: "дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа — Азия", памятник "Тыл — фронту" и памятник "Сказ об Урале".Банк России ранее сообщал, что по итогам прошлого года зафиксировал снижение уровня фальшивомонетничества в стране: на один миллион банкнот тогда приходилось шесть подделок против семи в 2020 году.Чаще всего подделывали пятитысячные купюры — 3908 штук за отчетный период. Также выявлено 1170 поддельных двухтысячных банкнот, тысячных — 1115, пятисотрублевых — 45, двухсотрублевых — 54, сторублевых — 26, пятидесятирублевых — 9.Наибольшее количество подделок зарегистрировано в Центральном федеральном округе — во втором квартале обнаружили 2869 фальшивых денежных знаков. В Северо-Западном главном управлении регулятора выявили 1171 поддельный денежный знак Банка России, в Южном главном управлении — 1021, Волго-Вятском — 666, Уральском — 320, Сибирском — 201, Дальневосточном — 139.

https://ria.ru/20220725/kupyura-1804687556.html

https://ria.ru/20220705/kupyura-1800243068.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сергей белов, рубль