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Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2022
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Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2022
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей
Банк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T02:46
2022-08-01T03:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
сергей белов
рубль
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей, заявил газете "Известия" зампред ЦБ Сергей Белов.Согласно данным издания, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. При этом защитный комплекс новых денег станет более совершенным, чем у модифицированных купюр более низкого номинала, ведь именно крупные банкноты подделывают чаще.Он пояснил, что для тысячной купюры предлагаются варианты: "Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник "Городище", Центр семьи Казан".По его словам, для пятитысячной купюры также выбраны достопримечательности: "дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа — Азия", памятник "Тыл — фронту" и памятник "Сказ об Урале".Банк России ранее сообщал, что по итогам прошлого года зафиксировал снижение уровня фальшивомонетничества в стране: на один миллион банкнот тогда приходилось шесть подделок против семи в 2020 году.Чаще всего подделывали пятитысячные купюры — 3908 штук за отчетный период. Также выявлено 1170 поддельных двухтысячных банкнот, тысячных — 1115, пятисотрублевых — 45, двухсотрублевых — 54, сторублевых — 26, пятидесятирублевых — 9.Наибольшее количество подделок зарегистрировано в Центральном федеральном округе — во втором квартале обнаружили 2869 фальшивых денежных знаков. В Северо-Западном главном управлении регулятора выявили 1171 поддельный денежный знак Банка России, в Южном главном управлении — 1021, Волго-Вятском — 666, Уральском — 320, Сибирском — 201, Дальневосточном — 139.
https://ria.ru/20220725/kupyura-1804687556.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сергей белов, рубль
02:46 01.08.2022 (обновлено: 03:13 01.08.2022)
 
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей

Зампред ЦБ Белов назвал по 11 финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПятитысячные купюры
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России назвал по 11 символов и достопримечательностей Приволжского и Уральского округов, из которых сделает финальный выбор для размещения на модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей, заявил газете "Известия" зампред ЦБ Сергей Белов.
Согласно данным издания, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. При этом защитный комплекс новых денег станет более совершенным, чем у модифицированных купюр более низкого номинала, ведь именно крупные банкноты подделывают чаще.

"Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов", — отметил Белов.

Он пояснил, что для тысячной купюры предлагаются варианты: "Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник "Городище", Центр семьи Казан".
По его словам, для пятитысячной купюры также выбраны достопримечательности: "дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа — Азия", памятник "Тыл — фронту" и памятник "Сказ об Урале".
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Банк России ранее сообщал, что по итогам прошлого года зафиксировал снижение уровня фальшивомонетничества в стране: на один миллион банкнот тогда приходилось шесть подделок против семи в 2020 году.
Чаще всего подделывали пятитысячные купюры — 3908 штук за отчетный период. Также выявлено 1170 поддельных двухтысячных банкнот, тысячных — 1115, пятисотрублевых — 45, двухсотрублевых — 54, сторублевых — 26, пятидесятирублевых — 9.
"При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом пять рублей и одна монета номиналом один рубль", — отметили в регуляторе.
Наибольшее количество подделок зарегистрировано в Центральном федеральном округе — во втором квартале обнаружили 2869 фальшивых денежных знаков. В Северо-Западном главном управлении регулятора выявили 1171 поддельный денежный знак Банка России, в Южном главном управлении — 1021, Волго-Вятском — 666, Уральском — 320, Сибирском — 201, Дальневосточном — 139.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСергей БеловРубль
 
 
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