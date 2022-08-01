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Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном - РИА Новости, 01.08.2022
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Туризм
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Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном
Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном - РИА Новости, 01.08.2022
Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном
Первый самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани в воскресенье вечером, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:32
2022-08-01T08:32
туризм
общество
иран
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Первый самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани в воскресенье вечером, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (город Решт)", - написал он в Telegram.По мнению губернатора, открытие прямого авиасообщения между Астраханью и Рештом - это дополнительные возможности для экономического развития, поскольку Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах.В числе первых пассажиров рейса - генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан, президент совместной ирано-российской торговой палаты Тизхуш Табан Хади, а также делегация представителей деловых кругов Ирана.Рейсы в административный центр провинции Гилян будут выполняться еженедельно - по воскресеньям. В столицу Ирана - Тегеран - из Решта пассажиры смогут добираться рейсами внутренних авиалиний.
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иран
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общество, иран, астрахань, астраханская область
08:32 01.08.2022
 
Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном

Астраханский губернатор Бабушкин сообщил об открытии прямого авиасообщения с Ираном

© Фото : ООО ПКФ "Строительные технологии"Аэропорт Астрахань
Аэропорт Астрахань - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : ООО ПКФ "Строительные технологии"
Аэропорт Астрахань. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Первый самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани в воскресенье вечером, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (город Решт)", - написал он в Telegram.
По мнению губернатора, открытие прямого авиасообщения между Астраханью и Рештом - это дополнительные возможности для экономического развития, поскольку Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах.
В числе первых пассажиров рейса - генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан, президент совместной ирано-российской торговой палаты Тизхуш Табан Хади, а также делегация представителей деловых кругов Ирана.
Рейсы в административный центр провинции Гилян будут выполняться еженедельно - по воскресеньям. В столицу Ирана - Тегеран - из Решта пассажиры смогут добираться рейсами внутренних авиалиний.
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