https://ria.ru/20220801/aviasoobschenie-1806316397.html

Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном

Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном - РИА Новости, 01.08.2022

Прямое авиасообщение открылось между Астраханью и Ираном

Первый самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани в воскресенье вечером, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:32

2022-08-01T08:32

2022-08-01T08:32

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общество

иран

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Первый самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани в воскресенье вечером, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (город Решт)", - написал он в Telegram.По мнению губернатора, открытие прямого авиасообщения между Астраханью и Рештом - это дополнительные возможности для экономического развития, поскольку Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах.В числе первых пассажиров рейса - генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан, президент совместной ирано-российской торговой палаты Тизхуш Табан Хади, а также делегация представителей деловых кругов Ирана.Рейсы в административный центр провинции Гилян будут выполняться еженедельно - по воскресеньям. В столицу Ирана - Тегеран - из Решта пассажиры смогут добираться рейсами внутренних авиалиний.

https://ria.ru/20220602/sotrudnichestvo-1792723028.html

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астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, иран, астрахань, астраханская область