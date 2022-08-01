https://ria.ru/20220801/antibiotiki-1806470456.html

На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта

На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта - РИА Новости, 01.08.2022

На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта

В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:40

2022-08-01T16:40

2022-08-01T16:40

в мире

украина

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий."Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, которые находятся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача", - приводит текст сообщения минздрава издание Zahid.net.При этом в Минздраве отметили, что врач выписывает рецепт только на действующее вещество, а бренд лекарственного средства пациент определяет самостоятельно. В ведомстве уточнили, что антибиотики будут продавать по электронным и бумажным рецептам.Ранее интернет-издание "Страна" сообщало, что украинцы начали массово скупать лекарственные средства данной группы, что привело к росту цен на антибиотики на 15-20%.

https://ria.ru/20220713/kharkov-1802306930.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина