https://ria.ru/20220801/antibiotiki-1806470456.html
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта - РИА Новости, 01.08.2022
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта
В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:40
2022-08-01T16:40
2022-08-01T16:40
в мире
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий."Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, которые находятся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача", - приводит текст сообщения минздрава издание Zahid.net.При этом в Минздраве отметили, что врач выписывает рецепт только на действующее вещество, а бренд лекарственного средства пациент определяет самостоятельно. В ведомстве уточнили, что антибиотики будут продавать по электронным и бумажным рецептам.Ранее интернет-издание "Страна" сообщало, что украинцы начали массово скупать лекарственные средства данной группы, что привело к росту цен на антибиотики на 15-20%.
https://ria.ru/20220713/kharkov-1802306930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта
Минздрав Украины с 1 августа запретил продажу антибиотиков без рецепта
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
В минздраве Украины сообщили
, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий.
"Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, которые находятся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача", - приводит текст сообщения минздрава издание Zahid.net.
При этом в Минздраве отметили, что врач выписывает рецепт только на действующее вещество, а бренд лекарственного средства пациент определяет самостоятельно. В ведомстве уточнили, что антибиотики будут продавать по электронным и бумажным рецептам.
Ранее интернет-издание "Страна" сообщало, что украинцы начали массово скупать лекарственные средства данной группы, что привело к росту цен на антибиотики на 15-20%.