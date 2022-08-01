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На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта - РИА Новости, 01.08.2022
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На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта - РИА Новости, 01.08.2022
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта
В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:40
2022-08-01T16:40
в мире
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий."Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, которые находятся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача", - приводит текст сообщения минздрава издание Zahid.net.При этом в Минздраве отметили, что врач выписывает рецепт только на действующее вещество, а бренд лекарственного средства пациент определяет самостоятельно. В ведомстве уточнили, что антибиотики будут продавать по электронным и бумажным рецептам.Ранее интернет-издание "Страна" сообщало, что украинцы начали массово скупать лекарственные средства данной группы, что привело к росту цен на антибиотики на 15-20%.
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в мире, украина
16:40 01.08.2022
 
На Украине запретили продавать антибиотики без рецепта

Минздрав Украины с 1 августа запретил продажу антибиотиков без рецепта

© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий.
"Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, которые находятся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача", - приводит текст сообщения минздрава издание Zahid.net.
При этом в Минздраве отметили, что врач выписывает рецепт только на действующее вещество, а бренд лекарственного средства пациент определяет самостоятельно. В ведомстве уточнили, что антибиотики будут продавать по электронным и бумажным рецептам.
Ранее интернет-издание "Страна" сообщало, что украинцы начали массово скупать лекарственные средства данной группы, что привело к росту цен на антибиотики на 15-20%.
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