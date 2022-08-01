https://ria.ru/20220801/aktsiz-1806414219.html

Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь

Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 01.08.2022

Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь

Фискальная нагрузка на металлургическую отрасль в РФ, введенная в прошлом году на волне сверхдоходов, должна быть снижена, необходимо скорректировать акциз на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:52

2022-08-01T13:52

2022-08-01T13:52

экономика

цены на нефть

владимир путин

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce174ec28e06c71e0c561a125113f79d.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фискальная нагрузка на металлургическую отрасль в РФ, введенная в прошлом году на волне сверхдоходов, должна быть снижена, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров."В первую очередь мы считаем, что необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь", - заявил он в ходе совещания."По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу", - пояснил Мантуров.

https://ria.ru/20220526/metallurgi-1790788285.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, владимир путин, денис мантуров