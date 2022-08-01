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Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 01.08.2022
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Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь
Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь - РИА Новости, 01.08.2022
Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь
Фискальная нагрузка на металлургическую отрасль в РФ, введенная в прошлом году на волне сверхдоходов, должна быть снижена, необходимо скорректировать акциз на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:52
2022-08-01T13:52
экономика
цены на нефть
владимир путин
денис мантуров
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фискальная нагрузка на металлургическую отрасль в РФ, введенная в прошлом году на волне сверхдоходов, должна быть снижена, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров."В первую очередь мы считаем, что необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь", - заявил он в ходе совещания."По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу", - пояснил Мантуров.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, денис мантуров
13:52 01.08.2022
 
Мантуров попросил Путина поддержать корректировку акциза на жидкую сталь

Мантуров попросил Путина снизить фискальную нагрузку на металлургическую отрасль

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фискальная нагрузка на металлургическую отрасль в РФ, введенная в прошлом году на волне сверхдоходов, должна быть снижена, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"В первую очередь мы считаем, что необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь", - заявил он в ходе совещания.
"По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу", - пояснил Мантуров.
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