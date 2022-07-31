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Минобороны Турции: первое судно готово к отгрузке украинского зерна
Минобороны Турции: первое судно готово к отгрузке украинского зерна - РИА Новости, 31.07.2022
Минобороны Турции: первое судно готово к отгрузке украинского зерна
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в переговорах с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке первого РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:34
2022-07-31T10:34
2022-07-31T10:40
экономика
украина
турция
черное море
хулуси акар
минобороны турции
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в переговорах с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Черном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последней ситуации в отношении деятельности, проводимой в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, турция, черное море, хулуси акар, минобороны турции
10:34 31.07.2022 (обновлено: 10:40 31.07.2022)
Минобороны Турции: первое судно готово к отгрузке украинского зерна
Министр обороны Турции Акар заявил о готовности первого судна к отгрузке украинского зерна