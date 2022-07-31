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В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский - РИА Новости, 31.07.2022
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В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский - РИА Новости, 31.07.2022
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский
В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:48
2022-07-31T16:56
в мире
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андрей ермак
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.Вадатурский входил в список ста крупнейших украинских бизнесменов. В 2020 году журнал "Forbes Украина" оценил состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.
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в мире, николаев (украина), украина, андрей ермак, forbes
12:48 31.07.2022 (обновлено: 16:56 31.07.2022)
 
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский

В Николаеве погиб глава крупной на Украине зерновой компании "Нибулон" Вадатурский

© Фото : аккаунт Алексея Вадатурского в соцсетиАлексей Вадатурский
Алексей Вадатурский - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : аккаунт Алексея Вадатурского в соцсети
Алексей Вадатурский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

"Ночью в результате обстрела трагически погибли Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна", — говорится в публикации.

Вадатурский входил в список ста крупнейших украинских бизнесменов. В 2020 году журнал "Forbes Украина" оценил состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.
 
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