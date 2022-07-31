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В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский

В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский - РИА Новости, 31.07.2022

В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский

В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:48

2022-07-31T12:48

2022-07-31T16:56

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.Вадатурский входил в список ста крупнейших украинских бизнесменов. В 2020 году журнал "Forbes Украина" оценил состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.

николаев (украина)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), украина, андрей ермак, forbes