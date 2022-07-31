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В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский - РИА Новости, 31.07.2022
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский
В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:48
2022-07-31T12:48
2022-07-31T16:56
в мире
николаев (украина)
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Николаеве погибли бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга, сообщило издание "Страна" со ссылкой на руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.Вадатурский входил в список ста крупнейших украинских бизнесменов. В 2020 году журнал "Forbes Украина" оценил состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, андрей ермак, forbes
12:48 31.07.2022 (обновлено: 16:56 31.07.2022)
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский
В Николаеве погиб глава крупной на Украине зерновой компании "Нибулон" Вадатурский