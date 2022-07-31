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В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022
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В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации
В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022
В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации
Сотрудники полиции в городе Борзя Забайкальского края нашли пятерых подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:57
2022-07-31T11:35
происшествия
борзя
украина
забайкальский край
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ЧИТА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в городе Борзя Забайкальского края нашли пятерых подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Ранее сообщалось, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений."В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Устанавливается роль каждого.
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происшествия, борзя, украина, забайкальский край
08:57 31.07.2022 (обновлено: 11:35 31.07.2022)
 
В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации

Полиция нашла подростков, осквернивших в Борзе могилы участников спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧИТА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в городе Борзя Забайкальского края нашли пятерых подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее сообщалось, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Устанавливается роль каждого.
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ПроисшествияБорзяУкраинаЗабайкальский край
 
 
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