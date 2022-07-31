https://ria.ru/20220731/vandalizm-1806171824.html

В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации

В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022

В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников спецоперации

Сотрудники полиции в городе Борзя Забайкальского края нашли пятерых подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:57

2022-07-31T08:57

2022-07-31T11:35

происшествия

борзя

украина

забайкальский край

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ЧИТА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в городе Борзя Забайкальского края нашли пятерых подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Ранее сообщалось, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений."В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Устанавливается роль каждого.

https://ria.ru/20220729/voronezh-1805822816.html

борзя

украина

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, борзя, украина, забайкальский край