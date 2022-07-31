https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806207325.html
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:21
2022-07-31T13:21
2022-07-31T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.Кроме того, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники."Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
николаевская область
РИА Новости
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"За сутки поражено 13 пунктов управления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили 13 украинских пунктов управления, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.
2022-07-31T13:21
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PT2M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область
13:21 31.07.2022 (обновлено: 15:49 31.07.2022)
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР
Минобороны: российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР