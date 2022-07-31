https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806207325.html

Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР

Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022

Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:21

2022-07-31T13:21

2022-07-31T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

николаевская область

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.Кроме того, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники."Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

николаевская область

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"За сутки поражено 13 пунктов управления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили 13 украинских пунктов управления, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье. 2022-07-31T13:21 true PT2M58S

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Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область