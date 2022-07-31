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Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806207325.html
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:21
2022-07-31T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.Кроме того, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники."Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев", - добавляется в сообщении.
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"За сутки поражено 13 пунктов управления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили 13 украинских пунктов управления, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область
13:21 31.07.2022 (обновлено: 15:49 31.07.2022)
 
Российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР

Минобороны: российские военные за сутки поразили 13 украинских пунктов управления в ДНР

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227 районах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.
"За сутки поражено: 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.
"Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев", - добавляется в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николаевская область
 
 
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