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Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ - РИА Новости, 31.07.2022
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Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ - РИА Новости, 31.07.2022
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:59
2022-07-31T13:59
происшествия
севастополь
ольга ковитиди
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать преждевременных выводов.Ранее сенатор сообщила о том, что атака была совершена не извне, а с территории города.
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происшествия, севастополь, ольга ковитиди, черноморский флот вмф россии
13:59 31.07.2022
 
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ

Сенатор Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара беспилотника по штабу ЧФ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор от Крыма Ольга Ковитиди
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать преждевременных выводов.
"Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идет расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется", - заявила она РИА Новости.
Ранее сенатор сообщила о том, что атака была совершена не извне, а с территории города.
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
13:43Специальная военная операция на Украине
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
 
ПроисшествияСевастопольОльга КовитидиЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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