https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806212132.html
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ - РИА Новости, 31.07.2022
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:59
2022-07-31T13:59
2022-07-31T13:59
происшествия
севастополь
ольга ковитиди
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать преждевременных выводов.Ранее сенатор сообщила о том, что атака была совершена не извне, а с территории города.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, ольга ковитиди, черноморский флот вмф россии
Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ
Сенатор Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара беспилотника по штабу ЧФ