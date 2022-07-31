https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806212132.html

Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ

Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ - РИА Новости, 31.07.2022

Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара БПЛА по штабу ЧФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:59

2022-07-31T13:59

2022-07-31T13:59

происшествия

севастополь

ольга ковитиди

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать преждевременных выводов.Ранее сенатор сообщила о том, что атака была совершена не извне, а с территории города.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, ольга ковитиди, черноморский флот вмф россии