https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806192932.html

Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя

Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя - РИА Новости, 31.07.2022

Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:35

2022-07-31T11:35

2022-07-31T15:33

происшествия

ольга ковитиди

севастополь

специальная военная операция на украине

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Она подчеркнула, что произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт. "Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", — добавила сенатор.Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806173393.html

севастополь

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ольга ковитиди, севастополь, черноморский флот вмф россии