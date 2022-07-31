https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806192932.html
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя - РИА Новости, 31.07.2022
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:35
2022-07-31T11:35
2022-07-31T15:33
происшествия
ольга ковитиди
севастополь
специальная военная операция на украине
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Она подчеркнула, что произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт. "Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", — добавила сенатор.Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга ковитиди, севастополь, черноморский флот вмф россии
11:35 31.07.2022 (обновлено: 15:33 31.07.2022)
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя
Сенатор Ковитиди: атаку беспилотника на штаб Черноморского флота совершили из Севастополя
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", — сказала она.
Она подчеркнула, что произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт. "Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", — добавила сенатор.
Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.