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Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806192932.html
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя - РИА Новости, 31.07.2022
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:35
2022-07-31T15:33
происшествия
ольга ковитиди
севастополь
специальная военная операция на украине
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Она подчеркнула, что произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт. "Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", — добавила сенатор.Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, ольга ковитиди, севастополь, черноморский флот вмф россии
11:35 31.07.2022 (обновлено: 15:33 31.07.2022)
 
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя

Сенатор Ковитиди: атаку беспилотника на штаб Черноморского флота совершили из Севастополя

© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваМесто атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", — сказала она.

Она подчеркнула, что произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт. "Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", — добавила сенатор.
Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
09:07
В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОльга КовитидиСевастопольЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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