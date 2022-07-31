https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806185703.html

В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом

В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 31.07.2022

В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма". РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:48

2022-07-31T10:48

2022-07-31T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

владимир константинов

республика крым

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма".Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки.Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать."Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу*, чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, владимир константинов, республика крым, черноморский флот вмф россии