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В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 31.07.2022
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https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806185703.html
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 31.07.2022
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма". РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:48
2022-07-31T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
владимир константинов
республика крым
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма".Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки.Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать."Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу*, чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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происшествия, севастополь, владимир константинов, республика крым, черноморский флот вмф россии
10:48 31.07.2022
 
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом

Глава парламента Крыма Константинов назвал удар беспилотника ВСУ по штабу ЧФ терроризмом

© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваМесто атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма".
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:06
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
"Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки.
"Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ", - подчеркнул Константинов.
Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать.
"Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу*, чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:10Специальная военная операция на Украине
В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольВладимир КонстантиновРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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