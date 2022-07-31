https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806185703.html
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом - РИА Новости, 31.07.2022
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма". РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:48
2022-07-31T10:48
2022-07-31T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
владимир константинов
республика крым
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма".Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки.Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать."Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу*, чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, владимир константинов, республика крым, черноморский флот вмф россии
В Крыму назвали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе терроризмом
Глава парламента Крыма Константинов назвал удар беспилотника ВСУ по штабу ЧФ терроризмом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал
атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе "тактикой откровенного терроризма".
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе
, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
"Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки.
"Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ", - подчеркнул Константинов.
Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать.
"Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу*, чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России