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В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html
В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022
В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:10
2022-07-31T15:29
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
константин затулин
госдума рф
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Меры, которые были приняты — отмена мероприятий, — вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением", — сказал Затулин.Он добавил, что преследуемая украинскими властями цель — запугать — не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России."Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта: если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО, по сути, в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам", — пояснил Затулин.По его мнению, атака на штаб ЧФ была предпринята, чтобы испортить людям настроение, так как в Севастополе чтят памятный для Военно-морского флота день.Депутат Госдумы, который находится в городе-герое, заявил, что за несколько дней до Дня ВМФ прибыл в Севастополь. Он добавил, что мемориальная часть — возложение цветов и венков к памятнику Екатерине II и к мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, несмотря на отмену официальных мероприятий, была выполнена им и единомышленниками.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html
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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, константин затулин, госдума рф
10:10 31.07.2022 (обновлено: 15:29 31.07.2022)
 
В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе

Затулин: атака на штаб ЧФ в Севастополе вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:06
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
"Меры, которые были приняты — отмена мероприятий, — вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением", — сказал Затулин.
Он добавил, что преследуемая украинскими властями цель — запугать — не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.
"Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта: если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО, по сути, в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам", — пояснил Затулин.
По его мнению, атака на штаб ЧФ была предпринята, чтобы испортить людям настроение, так как в Севастополе чтят памятный для Военно-морского флота день.
Депутат Госдумы, который находится в городе-герое, заявил, что за несколько дней до Дня ВМФ прибыл в Севастополь. Он добавил, что мемориальная часть — возложение цветов и венков к памятнику Екатерине II и к мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, несмотря на отмену официальных мероприятий, была выполнена им и единомышленниками.
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
13:43Специальная военная операция на Украине
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевКонстантин ЗатулинГосдума РФ
 
 
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