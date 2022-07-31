https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html

В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе

В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022

В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:10

2022-07-31T10:10

2022-07-31T15:29

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

константин затулин

госдума рф

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Меры, которые были приняты — отмена мероприятий, — вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением", — сказал Затулин.Он добавил, что преследуемая украинскими властями цель — запугать — не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России."Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта: если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО, по сути, в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам", — пояснил Затулин.По его мнению, атака на штаб ЧФ была предпринята, чтобы испортить людям настроение, так как в Севастополе чтят памятный для Военно-морского флота день.Депутат Госдумы, который находится в городе-герое, заявил, что за несколько дней до Дня ВМФ прибыл в Севастополь. Он добавил, что мемориальная часть — возложение цветов и венков к памятнику Екатерине II и к мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, несмотря на отмену официальных мероприятий, была выполнена им и единомышленниками.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, константин затулин, госдума рф