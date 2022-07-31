https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет - РИА Новости, 31.07.2022
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никаких поводов для паники в городе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота нет. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:06
2022-07-31T10:06
2022-07-31T10:06
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никаких поводов для паники в городе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота нет."Сейчас проведем оперативный штаб, поводов для паники нет. Все правоохранительные органы мобилизованы. Понятно, что сейчас полная мобилизация ответственных служб, она и так была перед праздником - понимали, что укрорейх постарается испортить нам праздник", - сказал журналистам губернатор.Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщал ранее Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806172055.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
Развожаев: поводов для паники в Севастополе после удара беспилотника ВСУ по штабу ЧФ нет
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никаких поводов для паники в городе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота нет.
"Сейчас проведем оперативный штаб, поводов для паники нет. Все правоохранительные органы мобилизованы. Понятно, что сейчас полная мобилизация ответственных служб, она и так была перед праздником - понимали, что укрорейх постарается испортить нам праздник", - сказал журналистам губернатор.
Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщал ранее Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.