https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html

Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет

Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет - РИА Новости, 31.07.2022

Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никаких поводов для паники в городе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота нет. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:06

2022-07-31T10:06

2022-07-31T10:06

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никаких поводов для паники в городе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота нет."Сейчас проведем оперативный штаб, поводов для паники нет. Все правоохранительные органы мобилизованы. Понятно, что сейчас полная мобилизация ответственных служб, она и так была перед праздником - понимали, что укрорейх постарается испортить нам праздник", - сказал журналистам губернатор.Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщал ранее Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806172055.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев