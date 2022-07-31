https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806176811.html
Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести
Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести - РИА Новости, 31.07.2022
Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести
Число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, у... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:38
2022-07-31T09:38
2022-07-31T12:35
происшествия
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
вооруженные силы украины
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, у троих легкие травмы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет, сообщал ранее Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, остальные - легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек", - сказал губернатор журналистам.
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы украины
09:38 31.07.2022 (обновлено: 12:35 31.07.2022)
Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести
Губернатор Севастополя Развожаев: число раненных при ударе по штабу ЧФ выросло до шести