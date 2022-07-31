https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806176811.html

Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести

Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести - РИА Новости, 31.07.2022

Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести

Число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, у... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:38

2022-07-31T09:38

2022-07-31T12:35

происшествия

севастополь

михаил развожаев

черноморский флот вмф россии

вооруженные силы украины

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, у троих легкие травмы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет, сообщал ранее Развожаев. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, остальные - легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек", - сказал губернатор журналистам.

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы украины