https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806173393.html
В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе
В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022
В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе
Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:07
2022-07-31T09:07
2022-07-31T12:36
происшествия
севастополь
черноморский флот вмф россии
вмф рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черноморского флота.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что по двору штаба Черноморского флота в Севастополе нанес удар, по предварительным данным, украинский беспилотник, ранены пять человек, погибших нет."В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806172055.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, черноморский флот вмф россии, вмф рф
09:07 31.07.2022 (обновлено: 12:36 31.07.2022)
В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе
Маломощное взрывное устройство сработало рядом со штабом Черноморского флота в Севастополе