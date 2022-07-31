https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806173393.html

В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе

В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022

В ЧФ сообщили подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе

Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:07

2022-07-31T09:07

2022-07-31T12:36

происшествия

севастополь

черноморский флот вмф россии

вмф рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Маломощное взрывное устройство сработало на территории штаба Черноморского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черноморского флота.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что по двору штаба Черноморского флота в Севастополе нанес удар, по предварительным данным, украинский беспилотник, ранены пять человек, погибших нет."В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806172055.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, черноморский флот вмф россии, вмф рф