https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806172055.html

Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником

Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником - РИА Новости, 31.07.2022

Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находится в штабе Черноморского флота, и опубликовал фотографии последствий удара украинского БПЛА. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:00

2022-07-31T09:00

2022-07-31T10:50

происшествия

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находится в штабе Черноморского флота, и опубликовал фотографии последствий удара украинского БПЛА.Беспилотник украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены пять человек, погибших нет, сообщил ранее губернатор."Нахожусь с утра в штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он еще раз отметил, что все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены."Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома! Всю информацию буду оперативно сообщать здесь. Комментарии на время закрываю из-за атаки украинских ботов", - добавил губернатор.

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил развожаев