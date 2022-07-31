https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806172055.html
Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником
Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником - РИА Новости, 31.07.2022
Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находится в штабе Черноморского флота, и опубликовал фотографии последствий удара украинского БПЛА. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:00
2022-07-31T09:00
2022-07-31T10:50
происшествия
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находится в штабе Черноморского флота, и опубликовал фотографии последствий удара украинского БПЛА.Беспилотник украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены пять человек, погибших нет, сообщил ранее губернатор."Нахожусь с утра в штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он еще раз отметил, что все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены."Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома! Всю информацию буду оперативно сообщать здесь. Комментарии на время закрываю из-за атаки украинских ботов", - добавил губернатор.
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил развожаев
09:00 31.07.2022 (обновлено: 10:50 31.07.2022)
Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником
Губернатор Севастополя Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником