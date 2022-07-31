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В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ
Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:10
2022-07-31T08:10
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Беспилотник украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены 5 человеку, погибших нет, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что всю информацию будет далее сообщать.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
08:10 31.07.2022
 
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ

Губернатор Севастополя Развожаев отменил празднование Дня ВМФ из соображений безопасности

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Беспилотник украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены 5 человеку, погибших нет, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всю информацию будет далее сообщать.
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:17
День Военно-морского флота России
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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