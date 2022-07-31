https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806168525.html

В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ

В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ

Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:10

2022-07-31T08:10

2022-07-31T08:10

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Беспилотник украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены 5 человеку, погибших нет, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что всю информацию будет далее сообщать.

https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, севастополь, михаил развожаев