https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806168525.html
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ
Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:10
2022-07-31T08:10
2022-07-31T08:10
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Беспилотник украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены 5 человеку, погибших нет, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что всю информацию будет далее сообщать.
https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ
Губернатор Севастополя Развожаев отменил празднование Дня ВМФ из соображений безопасности