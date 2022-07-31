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Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - РИА Новости, 31.07.2022
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Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - РИА Новости, 31.07.2022
Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, она будет действовать до... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:46
2022-07-31T16:46
экономика
цены на нефть
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, она будет действовать до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно новому постановлению квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну."Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран", - говорится в сообщении.По данным кабмина, в 2021 году правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.
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экономика, цены на нефть, евразийский экономический союз
16:46 31.07.2022
 
Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Дом Правительства России
Вид на Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, она будет действовать до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно новому постановлению квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
"Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран", - говорится в сообщении.
По данным кабмина, в 2021 году правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:15
Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвразийский экономический союз
 
 
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