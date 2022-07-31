https://ria.ru/20220731/pravitelstvo-1806238735.html

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - РИА Новости, 31.07.2022

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, она будет действовать до... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:46

2022-07-31T16:46

2022-07-31T16:46

экономика

цены на нефть

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, она будет действовать до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно новому постановлению квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну."Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран", - говорится в сообщении.По данным кабмина, в 2021 году правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

https://ria.ru/20220721/spros-1804020616.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, евразийский экономический союз