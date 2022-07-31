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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.07.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:26
2022-07-31T09:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье - 23-24", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
09:26 31.07.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам до 26 градусов и без осадков в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье - 23-24", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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