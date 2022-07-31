https://ria.ru/20220731/pogoda-1806175281.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:26
2022-07-31T09:26
2022-07-31T09:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье - 23-24", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_708:514:2753:2048_1920x0_80_0_0_642d6877633dfeeac5a611342e1f3873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам до 26 градусов и без осадков в воскресенье