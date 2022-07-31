https://ria.ru/20220731/pogoda-1806175281.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.07.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:26

2022-07-31T09:26

2022-07-31T09:26

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 26 градусов сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье - 23-24", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"