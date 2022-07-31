https://ria.ru/20220731/otravlenie-1806186513.html
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43 - РИА Новости, 31.07.2022
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43
Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:52
2022-07-31T10:52
2022-07-31T10:53
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл - РИА Новости. Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье начала проверку после того, как в ведомство поступила информация об отравлении в детском лагере "Юность", расположенном в бухте Муравьиная, 35 детей.В ведомстве добавили, что начали доследственную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
10:52 31.07.2022 (обновлено: 10:53 31.07.2022)
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43
СК сообщил, что число отравившихся в лагере "Юность" в Приморье детей увеличилось до 43