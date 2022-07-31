https://ria.ru/20220731/otravlenie-1806186513.html

Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43

Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43 - РИА Новости, 31.07.2022

Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43

Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:52

2022-07-31T10:52

2022-07-31T10:53

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл - РИА Новости. Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье начала проверку после того, как в ведомство поступила информация об отравлении в детском лагере "Юность", расположенном в бухте Муравьиная, 35 детей.В ведомстве добавили, что начали доследственную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html

приморский край

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)