Рейтинг@Mail.ru
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43 - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/otravlenie-1806186513.html
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43 - РИА Новости, 31.07.2022
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43
Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:52
2022-07-31T10:53
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл - РИА Новости. Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье начала проверку после того, как в ведомство поступила информация об отравлении в детском лагере "Юность", расположенном в бухте Муравьиная, 35 детей.В ведомстве добавили, что начали доследственную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
10:52 31.07.2022 (обновлено: 10:53 31.07.2022)
 
Число детей, отравившихся в лагере в Приморье, выросло до 43

СК сообщил, что число отравившихся в лагере "Юность" в Приморье детей увеличилось до 43

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл - РИА Новости. Количество детей, которые отравились в детском лагере в Приморье, выросло до 43, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Приморье начала проверку после того, как в ведомство поступила информация об отравлении в детском лагере "Юность", расположенном в бухте Муравьиная, 35 детей.
"Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 несовершеннолетних детей с признаками отравления", — говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве добавили, что начали доследственную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 18:17
В Краснодаре дети отравились таблетками, найденными за забором детсада
 
ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала