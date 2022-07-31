https://ria.ru/20220731/otravlenie-1806175010.html
В Приморье более 30 детей отравились в лагере
В Приморье более 30 детей отравились в лагере - РИА Новости, 31.07.2022
В Приморье более 30 детей отравились в лагере
Прокуратура в Приморье начала проверку после того, как в ведомство поступила информация о том, что в детском лагере отравились 35 детей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:23
2022-07-31T09:23
2022-07-31T09:23
происшествия
приморский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура в Приморье начала проверку после того, как в ведомство поступила информация о том, что в детском лагере отравились 35 детей, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры."Прокуратура Приморского края организовала проверку по поступившей информации об отравлении 35 несовершеннолетних, пребывающих в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива", - сказали в прокуратуре.В ведомстве уточнили, что проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в целом организацию отдыха детей.
https://ria.ru/20220705/infektsiya-1800450418.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
В Приморье более 30 детей отравились в лагере
Прокуратура в Приморье проверяет информацию об отравлении 35 детей в лагере "Юность"