https://ria.ru/20220731/norvegiya-1806219546.html
Норвежский премьер предсказал трудный год для страны
Норвежский премьер предсказал трудный год для страны - РИА Новости, 31.07.2022
Норвежский премьер предсказал трудный год для страны
Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стёре в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:54
2022-07-31T14:54
2022-07-31T14:54
в мире
норвегия
природный газ
украина
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МУРМАНСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стёре в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и продолжающегося военного конфликта на Украине."Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого", - приводит издание слова премьера.Он отметил, что "иллюзий уже не осталось", однако в правительстве нет упаднических настроений.Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за военного конфликта на Украине, отметил Стёре.
https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html
https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, природный газ, украина
Норвежский премьер предсказал трудный год для страны
Норвежский премьер Стере предсказал трудный год из-за роста цен на электроэнергию
МУРМАНСК, 31 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стёре в интервью изданию Dagsavisen
заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и продолжающегося военного конфликта на Украине.
"Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого", - приводит издание слова премьера.
Он отметил, что "иллюзий уже не осталось", однако в правительстве нет упаднических настроений.
Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.
Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за военного конфликта на Украине, отметил Стёре.