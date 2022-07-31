https://ria.ru/20220731/norvegiya-1806219546.html

Норвежский премьер предсказал трудный год для страны

Норвежский премьер предсказал трудный год для страны - РИА Новости, 31.07.2022

Норвежский премьер предсказал трудный год для страны

Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стёре в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:54

2022-07-31T14:54

2022-07-31T14:54

в мире

норвегия

природный газ

украина

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МУРМАНСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стёре в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и продолжающегося военного конфликта на Украине."Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого", - приводит издание слова премьера.Он отметил, что "иллюзий уже не осталось", однако в правительстве нет упаднических настроений.Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за военного конфликта на Украине, отметил Стёре.

https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, норвегия, природный газ, украина