https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ
В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:55
2022-07-31T12:55
2022-07-31T15:24
в мире
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b9e831f825e1a2213aa6b0f18815e784.jpg
ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant.Так, по словам одного поставщиков дров Дэвида Вундеринка, из-за ажиотажа его товар может закончиться уже во второй половине лета. Хотя обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.При этом сами поставщики тоже испытывают проблемы: поставки из Восточной Европы в этом году сократились из-за украинского конфликта и антироссийских санкций, а новая политика государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья на дрова больше не отдают, так как при сжигании бревен выделяется углекислый газ.Все это влияет на стоимость дров: теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.По данным сайта Energievergelijk.nl, специализирующегося на энергетической статистике, Нидерланды занимают в Европе второе место по стоимости газа, уступая только Швеции. Кубометр обходится жителям королевства в 2,25 евро. А поскольку газ играет значительную роль в производстве электроэнергии, то и она практически в четыре раза дороже, чем в среднем по Европе, — 30,5 евроцента за киловатт-час.
https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_791fcebaf84f54482d1732044f154e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
12:55 31.07.2022 (обновлено: 15:24 31.07.2022)
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ
Volkskrant: жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за роста цен на газ
ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости.
В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant
.
Так, по словам одного поставщиков дров Дэвида Вундеринка, из-за ажиотажа его товар может закончиться уже во второй половине лета. Хотя обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.
При этом сами поставщики тоже испытывают проблемы: поставки из Восточной Европы
в этом году сократились из-за украинского конфликта и антироссийских санкций, а новая политика государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья на дрова больше не отдают, так как при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Все это влияет на стоимость дров: теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.
По данным сайта Energievergelijk.nl, специализирующегося на энергетической статистике, Нидерланды занимают в Европе второе место по стоимости газа, уступая только Швеции. Кубометр обходится жителям королевства в 2,25 евро. А поскольку газ играет значительную роль в производстве электроэнергии, то и она практически в четыре раза дороже, чем в среднем по Европе, — 30,5 евроцента за киловатт-час.