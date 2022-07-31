https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html

Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ

Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022

Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ

В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:55

2022-07-31T12:55

2022-07-31T15:24

в мире

нидерланды

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ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant.Так, по словам одного поставщиков дров Дэвида Вундеринка, из-за ажиотажа его товар может закончиться уже во второй половине лета. Хотя обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.При этом сами поставщики тоже испытывают проблемы: поставки из Восточной Европы в этом году сократились из-за украинского конфликта и антироссийских санкций, а новая политика государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья на дрова больше не отдают, так как при сжигании бревен выделяется углекислый газ.Все это влияет на стоимость дров: теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.По данным сайта Energievergelijk.nl, специализирующегося на энергетической статистике, Нидерланды занимают в Европе второе место по стоимости газа, уступая только Швеции. Кубометр обходится жителям королевства в 2,25 евро. А поскольку газ играет значительную роль в производстве электроэнергии, то и она практически в четыре раза дороже, чем в среднем по Европе, — 30,5 евроцента за киловатт-час.

https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды