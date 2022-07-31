Рейтинг@Mail.ru
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ
В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:55
2022-07-31T15:24
в мире
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b9e831f825e1a2213aa6b0f18815e784.jpg
ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant.Так, по словам одного поставщиков дров Дэвида Вундеринка, из-за ажиотажа его товар может закончиться уже во второй половине лета. Хотя обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.При этом сами поставщики тоже испытывают проблемы: поставки из Восточной Европы в этом году сократились из-за украинского конфликта и антироссийских санкций, а новая политика государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья на дрова больше не отдают, так как при сжигании бревен выделяется углекислый газ.Все это влияет на стоимость дров: теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.По данным сайта Energievergelijk.nl, специализирующегося на энергетической статистике, Нидерланды занимают в Европе второе место по стоимости газа, уступая только Швеции. Кубометр обходится жителям королевства в 2,25 евро. А поскольку газ играет значительную роль в производстве электроэнергии, то и она практически в четыре раза дороже, чем в среднем по Европе, — 30,5 евроцента за киловатт-час.
https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_791fcebaf84f54482d1732044f154e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды
12:55 31.07.2022 (обновлено: 15:24 31.07.2022)
 
Жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишут СМИ

Volkskrant: жители Нидерландов запасаются к зиме дровами из-за роста цен на газ

© Depositphotos / welcomiaКамин
Камин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Depositphotos / welcomia
Камин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. В Нидерландах становятся дефицитом дрова, которые местные жители массово закупают к зиме на фоне подорожания газа, пишет газета Volkskrant.
Так, по словам одного поставщиков дров Дэвида Вундеринка, из-за ажиотажа его товар может закончиться уже во второй половине лета. Хотя обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.
Министерство финансов Нидерландов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 20:55
"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию
При этом сами поставщики тоже испытывают проблемы: поставки из Восточной Европы в этом году сократились из-за украинского конфликта и антироссийских санкций, а новая политика государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья на дрова больше не отдают, так как при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Все это влияет на стоимость дров: теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.
По данным сайта Energievergelijk.nl, специализирующегося на энергетической статистике, Нидерланды занимают в Европе второе место по стоимости газа, уступая только Швеции. Кубометр обходится жителям королевства в 2,25 евро. А поскольку газ играет значительную роль в производстве электроэнергии, то и она практически в четыре раза дороже, чем в среднем по Европе, — 30,5 евроцента за киловатт-час.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00
Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь
 
В миреНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала