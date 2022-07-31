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На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины - РИА Новости, 31.07.2022
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На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины - РИА Новости, 31.07.2022
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины
Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:28
2022-07-31T17:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта."Сегодня утром в районе улицы Озерной, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни. На место вызваны оперативные службы города", — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Полиция устанавливает причины смерти и ведет расследование.
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происшествия, москва
11:28 31.07.2022 (обновлено: 17:38 31.07.2022)
 
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружили в салоне коммерческого автобуса на западе Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта.
"Сегодня утром в районе улицы Озерной, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни. На место вызваны оперативные службы города", — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Полиция устанавливает причины смерти и ведет расследование.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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