https://ria.ru/20220731/muzhchina-1806192175.html

На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины

На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины - РИА Новости, 31.07.2022

На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины

Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:28

2022-07-31T11:28

2022-07-31T17:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта."Сегодня утром в районе улицы Озерной, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни. На место вызваны оперативные службы города", — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Полиция устанавливает причины смерти и ведет расследование.

https://ria.ru/20220707/devushka-1800886671.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва