https://ria.ru/20220731/muzhchina-1806192175.html
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины - РИА Новости, 31.07.2022
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины
Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:28
2022-07-31T11:28
2022-07-31T17:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обнаружено тело мужчины на западе столицы в коммерческом автобусе, сообщает московский департамент транспорта."Сегодня утром в районе улицы Озерной, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни. На место вызваны оперативные службы города", — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Полиция устанавливает причины смерти и ведет расследование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
11:28 31.07.2022 (обновлено: 17:38 31.07.2022)
На западе Москвы в автобусе нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружили в салоне коммерческого автобуса на западе Москвы