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Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды - РИА Новости, 31.07.2022
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Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды - РИА Новости, 31.07.2022
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды
Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:53
2022-07-31T21:57
в мире
уганда
демократическая республика конго
оон
миротворцы
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии.Миссия совместно с властями ДРК начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что сотрудников, устроивших стрельбу, уже задержали.В начале недели агентство Франс Пресс сообщило, что протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в Гоме на востоке республики. Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.
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в мире, уганда, демократическая республика конго, оон, миротворцы
19:53 31.07.2022 (обновлено: 21:57 31.07.2022)
 
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды

Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды по невыясненным причинам

© AFP 2022 / Orlando SierraМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Orlando Sierra
Миротворцы ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии.

"Военные бригады оперативного вмешательства МООНС ДРК <...> по невыясненным причинам открыли огонь на пограничном пункте (между Угандой и ДР Конго. — Прим. ред.). Это происшествие привело к гибели людей и серьезным травмам", — говорится в заявлении.

Миссия совместно с властями ДРК начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что сотрудников, устроивших стрельбу, уже задержали.
В начале недели агентство Франс Пресс сообщило, что протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в Гоме на востоке республики. Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.
Киншаса - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:29
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго
 
В миреУгандаДемократическая Республика КонгоООНМиротворцы
 
 
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