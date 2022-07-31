https://ria.ru/20220731/mirotvortsy-1806272471.html

Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды

Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды - РИА Новости, 31.07.2022

Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды

Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:53

2022-07-31T19:53

2022-07-31T21:57

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миротворцы

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии.Миссия совместно с властями ДРК начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что сотрудников, устроивших стрельбу, уже задержали.В начале недели агентство Франс Пресс сообщило, что протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в Гоме на востоке республики. Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.

https://ria.ru/20220725/kongo-1804784503.html

уганда

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в мире, уганда, демократическая республика конго, оон, миротворцы