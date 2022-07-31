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Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды - РИА Новости, 31.07.2022
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды
Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:53
2022-07-31T19:53
2022-07-31T21:57
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК) открыли огонь на границе с Угандой, сообщается на сайте миссии.Миссия совместно с властями ДРК начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что сотрудников, устроивших стрельбу, уже задержали.В начале недели агентство Франс Пресс сообщило, что протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в Гоме на востоке республики. Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.
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19:53 31.07.2022 (обновлено: 21:57 31.07.2022)
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды
Миротворцы ООН открыли огонь на границе ДРК и Уганды по невыясненным причинам