https://ria.ru/20220731/kosovo-1806212321.html

Полиция Косово готовится к операции против сербов, заявил Вучич

Полиция Косово готовится к операции против сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 31.07.2022

Полиция Косово готовится к операции против сербов, заявил Вучич

Полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:03

2022-07-31T14:03

2022-07-31T22:44

в мире

александр вучич

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам.Он пояснил, что власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера."Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", — сказал Вучич.По его словам, на пункты перехода Ярине и Брняк уже отправились подразделения косовоалбанской полиции, чтобы останавливать всех, кто имеет сербские документы. Президент подчеркнул, что Белград попытается сохранить мир любой ценой, и попросил сербов не поддаваться на провокации. Он также обратился к странам Запада, признавшим независимость Косово, и призвал их повлиять на власти самопровозглашенной республики."Все, что могу сказать, — мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит", — заключил сербский лидер.Как объявило правительство Косово, с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Белград не признает номера RKS на своей территории. В прошлом году это привело к конфликту: Приштина запретила въезд автомобилям с сербскими номерами и перебросила на север края спецподразделение МВД ROSU. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП Ярине и Брняк и держали блокаду, хотя полиция пыталась разогнать их с помощью слезоточивого газа и спецсредств. После этого при посредничестве стран Запада Белград и Приштина достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами КМ.Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал живущих в крае сербов перерегистрировать автомобили "ради верховенства закона" и пообещал, что их не будут подвергать дополнительной таможенной процедуре. По словам Курти, это большая уступка, так как таможенный сбор за машину в среднем составляет около пяти тысяч евро. Кроме того, при перерегистрации не будут требовать прохождения техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от таксы в десять евро.Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, со своей стороны, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220613/kosovo-1795027806.html

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр вучич, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии