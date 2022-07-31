https://ria.ru/20220731/koronavirus-1806201006.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с коронавирусом
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с коронавирусом - РИА Новости, 31.07.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1258 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:26
2022-07-31T12:26
2022-07-31T12:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1258 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер. Госпитализирован 21 человек, выздоровели 699 пациентов.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1309 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 1258 новых случаев заражения коронавирусом