https://ria.ru/20220731/koronavirus-1806197162.html

В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 3773 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:00

2022-07-31T12:00

2022-07-31T12:00

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3773 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3773, госпитализированы - 220 человек, выздоровели - 2075 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3888 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 822 917 случаев коронавируса, выздоровели 2 612 079 человек, умерли 44 466 человек.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19