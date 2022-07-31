https://ria.ru/20220731/koronavirus-1806197162.html
В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 3773 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:00
2022-07-31T12:00
2022-07-31T12:00
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3773 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3773, госпитализированы - 220 человек, выздоровели - 2075 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3888 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 822 917 случаев коронавируса, выздоровели 2 612 079 человек, умерли 44 466 человек.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Москве за сутки госпитализировали 220 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3773 новых случая COVID-19, умерли 13 человек