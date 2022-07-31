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В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220731/koronavirus-1806193720.html
В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022
В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19
Госпитализированы 982 человека с коронавирусом в России за сутки, это на 39,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:41
2022-07-31T11:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госпитализированы 982 человека с коронавирусом в России за сутки, это на 39,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 17 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в шести субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6056 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с 30 июля."Выявлено 12 498 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:41 31.07.2022
 
В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 12 498 новых случаев COVID-19, 38 человек умерли

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении для больных с коронавирусом
Медицинский работник и пациент в отделении для больных с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник и пациент в отделении для больных с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госпитализированы 982 человека с коронавирусом в России за сутки, это на 39,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 17 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в шести субъектах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6056 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с 30 июля.
"Выявлено 12 498 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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