https://ria.ru/20220731/koronavirus-1806193720.html

В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022

В России за сутки госпитализировали 982 человека с COVID-19

Госпитализированы 982 человека с коронавирусом в России за сутки, это на 39,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:41

2022-07-31T11:41

2022-07-31T11:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госпитализированы 982 человека с коронавирусом в России за сутки, это на 39,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 17 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в шести субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6056 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с 30 июля."Выявлено 12 498 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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